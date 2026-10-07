Esenyurt kayyımının atadığı başkan yardımcısının evinde yüklü miktarda altın ve para çıktı: Kız kardeşine 212 milyon göndermiş!

Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde belediye başkan yardımcılığı yapan ve rüşvet ile ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Yusuf Ulutaş’ın evinde döviz, altın, ziynet eşyaları, saatler ve silahlar bulundu. MASAK raporunda ise Ulutaş’ın kız kardeşiyle 212 milyon lirayı aşan işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulutaş’ın evinde arama yapıldı.

Aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 euro ve 2 milyon 580 bin liranın yanı sıra 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 Rolex marka saat ile çeşitli ziynet eşyalarına el konuldu. Evde ayrıca biri ruhsatsız 3 silah bulunduğu belirtildi.

İHALELERDE YÜZDE 20 İDDİASI

Halk TV’nin haberine göre soruşturma, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelerin belirli firmalara verilmesinin organize edildiği ve ihaleleri alan şirketlerden hak ediş ödemeleri üzerinden ortalama yüzde 20 oranında para istendiği iddiaları üzerine başlatıldı.

Soruşturma kapsamında üç gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Gizli tanıkların benzer yönde ifadeler verdiği ve dosyaya ses kayıtları sunduğu belirtildi.

Kayıtlardan birinde Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan T’nin, hak ediş ödemelerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Y’nin yeğenine Esenyurt Seyrantepe’deki bir pastanede 3 milyon lira verdiğini anlattığı öne sürüldü.

Bir diğer gizli tanığın ise Erhan T’nin, ASM firması sahibi Salih Y. aracılığıyla Yusuf Ulutaş’a para verdiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı bir ses kaydını dosyaya sunduğu iddia edildi.

HAK EDİŞLERİN ARDINDAN NAKİT ÇEKİLDİ

Soruşturmada Namık Çebi İnşaat’a yapılan hak ediş ödemeleri de incelendi. Şirket hesabına hak ediş bedellerinin yatırılmasının ardından aynı gün ya da bir gün sonra, ödemelerin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen tutarların nakit çekildiği tespit edildi.

Paraları çeken şirket çalışanlarının kısa süre sonra Ulutaş’a rüşvet parasının ulaştırılmasında aracı oldukları öne sürülen kişilerle aynı baz istasyonlarından sinyal verdiği, ardından bu kişilerin de Ulutaş ile aynı bölgede bulunduğu belirtildi.

Namık Çebi İnşaat’a ilişkin farklı tarihlerde yaklaşık 15 işlemde benzer para çekme işlemleri ve HTS-baz eşleşmeleri tespit edildiği aktarıldı.

7 TAPE KAYDI DOSYADA

Dosyada CMK’nin 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti tedbirinin uygulandığı ve şu ana kadar yedi tape kaydının soruşturma dosyasına girdiği belirtildi. Kayıtlarda Esenyurt Belediyesinde rüşvet ağı bulunduğu iddialarına ilişkin konuşmaların yer aldığı aktarıldı.

Namık Çebi İnşaat yetkilisi Namık Ç. ile Erkan Ç. arasında geçtiği belirtilen bir görüşmede, Erkan Ç’nin Bağcılar Belediyesindeki bir otopark ihalesinden söz ettiği, Namık Ç’nin ise bir daha belediye işine girmek istemediğini, Esenyurt’ta “sağlam olduğunun” söylendiğini ancak burada “kendisini kaptırdığını” söylediği aktarıldı.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ü’nün de asfalt ihalesini alan bir firmaya ilişkin yaptığı konuşmada, firma ile Ulutaş arasında daha önceden tanışıklık bulunduğunu ve firmanın “Ulutaş’ı beslediğini” öne sürdüğü belirtildi.

Ümit Ü. ile Bekir Ç. arasında geçtiği belirtilen başka bir görüşmede ise Bekir Ç’nin Esenyurt’taki bir iş için “anahtarın kim olduğunu” sorduğu, Ümit Ü’nün de “Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can’ın anahtarı da o, para Yusuf’ta dönüyor” dediği aktarıldı.

KIZ KARDEŞİYLE 212 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Ulutaş’ın para transferlerindeki artışa da yer verildi. Rapora göre Ulutaş’ın işlem hacmi 2025 yılında 231 milyon 26 bin 362 liraya ulaştı.

Raporda Ulutaş’ın en yüksek işlem hacmine sahip olduğu kişinin kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek olduğu belirtildi. İkili arasındaki işlem hacminin 212 milyon 155 bin 533 lira olduğu kaydedildi.

Şenyürek’in hesabına giren paraların çoğunlukla Yusuf Ulutaş tarafından nakit olarak yatırıldığı, daha sonra Şenyürek tarafından yine nakit çekildiği belirtildi. THY çalışanı olduğu belirtilen Şenyürek’in hesabındaki para hareketleriyle orantılı bir gelirinin bulunmadığı da raporda yer aldı.

MASAK raporunda ayrıca Ulutaş’ın rüşvet talep ettiği iddia edilen firmalara ödenen hak edişlerin toplamının 248 milyon 56 bin 808 lira olduğu belirtildi. Kız kardeşiyle gerçekleşen 212 milyon 155 bin 533 liralık işlem hacminin de bu tutarla uyumlu olduğu değerlendirmesine yer verildi.