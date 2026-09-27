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Eşinin mal varlığına tedbir kararı verildi: Mustafa Sandal'dan ilk açıklama

Eşinin mal varlığına tedbir kararı verildi: Mustafa Sandal'dan ilk açıklama

27.09.2026 22:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eşinin mal varlığına tedbir kararı verildi: Mustafa Sandal'dan ilk açıklama

Fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sandal’ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı belirtilirken Mustafa Sandal konuyla ilgili açıklama yaptı. Melis Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
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Şarkıcı Mustafa Sandal, fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sandal’ın mal varlığına tedbir kararı uygulandığının öğrenilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sandal, açıklamasında kendisinin herhangi bir fon işlemi ya da organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığını ifade ederek, kamuoyunun konuya ilişkin hassasiyetini paylaştığını belirtti.

“BENİM ALNIM AK!”

Mustafa Sandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.”

Sandal, açıklamasında eşinin ve avukatının konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını da belirtti.

Melis Sandal ve babasının avukatı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklama şu şekilde:

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