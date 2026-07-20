Eski AKP'li vekilden 'Muhsin Yazıcıoğlu' çıkışı: 'Aziz hatırasına saygısızlık ediyorlar; cumhurbaşkanını 'zımnen' suçladığının farkında mı acaba?'

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişilik heyetin 25 Mart 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma hızlanırken, yaşanan yeni gelişmeler de tartışılmaya devam ediyor.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın yeniden gündeme getirilmesindeki zamanlamaya tepki gösterdi.

Kocabıyık şunları yazdı:

"Merhum Muhsin Başkanımızın aziz ruhunu incitmeyin. Milliyetçilerin desteğini almak için Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını yeniden gündeme getirenler Muhsin Başkanın aziz hatırasına saygısızlık ediyorlar. Başkanı köhne bir helikoptere bindirip yoğun tipi şartlarında yolculuk yaptıranlara hiç kusur bulmadan suikast senaryoları uyduranlar, biliniz ki Muhsin Başkanı siyasi amaçları için istismar ediyor. Ben bu kazanın suikast olmadığına inananlardanım ve bu dosyanın neden şimdi gündeme getirildiğini gayet iyi biliyorum. Muhsin Başkanın hatırasına hürmetkar biri olarak da bu duruma üzülüyorum.

Son sözüm şu: Muhsin Başkanın vefatının sebebini öğrenmek isteyen öncelikle o dönemin Ulaştırma Bakanı ve Başbakanı Binali Yıldırım’a sorsunlar. Bu konuyu en iyi o biliyor."

Merhum Muhsin Başkanımızın aziz ruhunu incitmeyin. Milliyetçilerin desteğini almak için Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını yeniden gündeme getirenler Muhsin Başkanın aziz hatırasına saygısızlık ediyorlar. Başkanı köhne bir helikoptere bindirip yoğun tipi şartlarında yolculuk… — Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) July 20, 2026

Yaptığı ikinci paylaşımda ise Kocabıyık "Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını bu şekilde açanlar acaba şunları hiç düşünmüyorlar mı?

1- 2009 yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdi.

2-dönemin başbakanı Erdoğan olayın bütün yönleriyle araştırılması talimatı verdi ve bu çalışmalar yapıldı, raporlaştırıldı.

3-ulaştırma bakanlığı uzmanları kazayı detaylı bir biçimde inceledi ve bir suikast izine rastlanmadığı yine raporlaştırıldı.

4- memleketin onca savcısı, polisi, istihbaratçısı bu geçen 17 senede bir suikast izine rastlamadı.

Şimdi:

Bugün dosyayı suikast temelinde yeniden açanlar geçmiş 17 yılın cumhurbaşkanını, başbakanını, savcılarını ve devlet kurumlarını “zımnen” suçladığının farkında mı acaba?" ifadelerini kullandı.