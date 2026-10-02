Eski CHP Ankara İl Başkanvekili Işık'tan 'örgütlü mücadele' mesajı: Çivisi çıkan düzene karşı şart!

CHP Ankara İl Başkan Vekili iken, partide göreve iade edilen yeni yönetim tarafından görevinden alınan Yüksel Işık, YENİ Parti'nin kongre süreçleri ve belediyelere süren operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Onlar da biliyor geminin su aldığını ancak millet farkına varmasın diye belediyelere operasyon yapıyorlar” diyerek iktidara yüklenen Işık düzenin çivisinin çıktığını, çivisi çıkmayan bir düzen kurabilmek için YENİ Parti’nin siyaseti mahallede ve kongrede üyelerin katılımıyla yapıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Fon krizinden sonra toplumun dikkatini belediyelere yöneltilecek hamleler yapıldığını ifade eden Işık, "Adil ve hakkaniyetli bir yargılama olduktan sonra isterse bütün ülkeyi gözaltına alsınlar. O çamur tutmaz. Fon vurgunuyla milyarları cebine indirenler hiçbir şey yokmuş gibi ellerini kollarını sallayıp gezerken, olup olmadığı belirsiz işler nedeniyle belediye başkanlarının gözaltına alınmış olması, ahlaken de, hukuken de, siyaseten de kabul edilemez. Açık ki düzenin çivisi çıkmış. Siyasete düşen görev, ‘çivisi çıkmayan bir düzen’ kurabilmektir. Çivisi çıkan düzene karşı örgütlü mücadele şarttır. İşte bu nedenle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'siyaseti mahallede yapacağız' belirlemesi doğrultusunda başlatılan kongre süreçleri büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"İÇSELLEŞTİRMELERİ ŞART"

YENİ Parti Ankara İl Başkanlığına aday olmadığını açıklayan Işık, "Kongrelerde aday olacak arkadaşlarımızın, herkesi kapsayan, herkesi kucaklayan, aşağıdan yukarı gerçekleşecek demokratik katılımcı örgütlenme ve yönetim modelini içselleştirmeleri şart ki ‘çivisi çıkmayan bir düzen’ kurabilelim. Bu konuda en büyük görev ve sorumluluk örgütlerden sorumlu genel merkez yönetimine düşüyor. Genel Merkezimiz de, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sözlerinin arkasında durur ve tarafsızlığını ilan ederse üyelerimizin iradesiyle güçlü bir örgüt yönetimi seçilmesi mümkün olur. Ankara’nın da, Türkiye’nin de buna ihtiyacı var. Bu çerçevede başta birlikte yol yürüdüğüm, siyaset yapma tarzını yakından bildiğim Av. Murat Yıldız olmak üzere, bu kara düzeni değiştirmek ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için Ankara’yı ‘öncü il başkanlığı’ yapmak üzere il başkan adaylığını açıklayan arkadaşlarımı kutluyorum. Yolları, yolumuz açık olsun” dedi.