Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu kimdir, hangi partili? Necmi Kadıoğlu milletvekilliği adaylığından çekildi mi?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 19:14

Güncelleme: 12.04.2023 - 19:14

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den İstanbul 3. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Kadıoğlu'nun adaylığı tepkilere neden oldu.

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

1954 yılında Gümüşhane'de doğdu. İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.

1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.



28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.

NECMİ KADIOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Necmi Kadıoğlu Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında istifa etti. "Sağlık nedenlerinden dolayı" olarak ilan edilen istifasının gerekçesinin ardında organize bir fuhuş ve şantaj operasyonu olduğu iddiası gündeme getirilmişti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Kadıoğlu'nun istifası hakkında "Tamamen sağlık nedeniyle oldu" açıklamasını yapsa da Kadıoğlu’nu istifaya götüren sürecin sosyal medyada dolaşıma giren bir video ile başladığı iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Kadıoğlu'nun makam odası olduğu tahmin edilen bir odada iki kadınla samimi görüntüleri yer alıyor. Kadıoğlu, odasına giren iki kadına sarıldıktan sonra biriyle öpüştüğü görülüyor. Kadıoğlu'nun öpüştüğü kadının elinden tutarak masasının önündeki koltuklara doğru eşlik ettği daha sonra da kadınlarla Kadıoğlu arasında bir konuşmanın başladığı görülüyor.

AKP'li Necmi Kadıoğlu Cumhuriyet karşıtı söylemleriyle gündeme geliyordu. Cumhuriyet devrimi için "1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

NECMİ KADIOĞLU MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ Mİ?

AKP İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu adaylıktan çekildiğini açıkladı.



