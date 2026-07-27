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Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün CHP'den istifa etti

Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün CHP'den istifa etti

27.07.2026 16:20:00
Güncellenme:
ANKA
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Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün CHP'den istifa etti

Eski Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 'mutlak butlan' yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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Muğla’da 25 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Osman Gürün, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki mutlak butlan yönetimine bağlı CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Gürün “Benim için çatısı altında bu kadar süre hizmet verdiğim bir partiden ayrılmak, manevi olarak çok zor ama duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu diye düşündüm. İlk mesai günü olan pazartesi günü partimden maalesef ayrılmak durumunda kaldım” dedi.

Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti’ye katılacağını belirten Gürün, “YENİ Parti’de de onların organizasyon şeması ortaya çıktıktan sonra çarşamba veya en geç cuma günü kaydımı yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

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