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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da aralarında 55 kişi adliyeye sevk edildi

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da aralarında 55 kişi adliyeye sevk edildi

2.08.2026 11:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da aralarında 55 kişi adliyeye sevk edildi

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ni hedef alan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, 30 Temmuz sabahı Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlatılan açıklamada, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Erdal Beşikçioğlu #ETimesgut

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