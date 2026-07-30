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Etimesgut Belediyesi’ne operasyon... YENİ Parti'den Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki: 'Seçmen iradesi hedef alınıyor'

Etimesgut Belediyesi’ne operasyon... YENİ Parti'den Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki: 'Seçmen iradesi hedef alınıyor'

30.07.2026 09:54:00
Güncellenme:
ANKA
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Etimesgut Belediyesi’ne operasyon... YENİ Parti'den Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınmasına ilk tepki: 'Seçmen iradesi hedef alınıyor'

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyonun seçmen iradesini hedef aldığını savundu. Tüzün, “Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir” dedi.
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ENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyona tepki gösterdi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yürütülen sürecin siyasi nitelik taşıdığını öne süren Tüzün, kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini vurguladı.

“SEÇMEN İRADESİ HEDEF ALINIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tüzün, operasyonun halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi doğrudan hedef aldığını savundu.

Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut Belediye Başkanımız Erdal Beşikçioğlu’na yönelik yürütülen süreç, milletimizin sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradeyi doğrudan hedef alan siyasi bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı hâline getirilmesine, sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarla seçilmişlerin itibarsızlaştırılmasına ve yargı süreçlerinin kamuoyu nezdinde peşinen hüküm verilerek yürütülmesine asla sessiz kalmayacağız.”

“KİMSE PEŞİNEN SUÇLU İLAN EDİLEMEZ”

Adaletin bağımsız ve tarafsız mahkemelerde, somut deliller çerçevesinde sağlanması gerektiğini belirten Tüzün, “Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu ilan edilemez” dedi.

Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yaklaşımın, sandık iradesini etkisizleştirmeye yönelik girişimlerin devamı olduğunu öne süren Tüzün, hukukun üstünlüğü ile seçme ve seçilme hakkının savunulması gerektiğini ifade etti.

“MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Tüzün, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımız, her türlü baskıya rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Hiçbir gözaltı, hiçbir soruşturma ve hiçbir siyasi baskı, millet iradesinin üzerinde değildir. Halkın emaneti olan belediyelerimizi korkuyla değil, kararlılıkla yönetmeye devam edeceğiz.”

Beşikçioğlu ve belediye çalışanları hakkındaki hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirten Tüzün, “Demokrasiye, hukuk devletine ve millet egemenliğine olan inancımızdan da mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Erdal Beşikçioğlu #yeni parti #ETimesgut

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