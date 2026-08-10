Etimesgut’ta başkanvekili seçimi başladı: AKP aday çıkarmadı, YENİ Parti ile CHP yarışıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi yeni başkanvekilini seçmek için toplandı.

12 üyeye sahip Cumhur İttifakı seçimde aday göstermedi.

Başkanvekilliği için YENİ Parti’den Memet Özdemir, CHP’den ise Seda Dilber aday oldu.

İLK TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

İlk turda toplam 41 oy kullanıldı. Bunlardan 29’u geçerli sayılırken, 6 oy boş, 6 oy ise çekimser çıktı.

İlk tur sonuçları şöyle:

Memet Özdemir: 18 oy

Seda Dilber: 11 oy

Boş: 6 oy

Çekimser: 6 oy

Hiçbir aday gerekli çoğunluğa ulaşamayınca ikinci tura geçildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik 30 Temmuz’da operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı da 3 Ağustos’ta Beşikçioğlu’nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.