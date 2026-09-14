Evrensel gazetesi de aralarında: Birçok sosyal medya hesabına erişim engeli!

Evrensel gazetesinin sosyal medya platformu X'teki hesabına Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9112 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Karar, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesini öne süren 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine dayandırıldı.

Erişim engeli kararı henüz X tarafından uygulanmadı.

GAZETEDEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Karar üzerine gazeteden yapılan açıklamada, "dayanışma" çağrısında bulunularak şöyle denildi:

"Evrensel gazetesi olarak Türkiye'nin gerçeğini anlatmak için okurlarımızdan aldığımız güçle 31 yıldır sürdürdüğümüz yayıncılık hayatımızda hiçbir baskıya boyun eğmedik. Kurulduğumuz günden itibaren toplatmalara, kapatmalara göğüs gerdik. Muhabirimiz Metin Göktepe polisler tarafından katledildiğinde de büromuz kurşunlandığında da geri adım atmadık. Soruşturmalara, davalara, ilan ambargolarına, para cezalarına karşı dayanışmayla dimdik durduk. Okurlarımızı dayanışmayı büyütmeye, abone olmaya, tüm sosyal medya platformlarında hesaplarımızı takip etmeye çağırıyoruz."

"YENİ HESAPLARIMIZI DUYURACAĞIZ"

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Güvenlik Başkanlığının, gazetemizin X/Twitter hesabının erişime engellenmesini istediğini, ilgili şirket bize de bildirdi. Şimdilik "@evrenselgzt" hesabına yurt içinden erişim sürüyor. Ancak sansürün fiilen de hayata geçmesi durumunda yeni hesaplarımızı duyuracağız" dedi.

AF ÖRGÜTÜ VE MLSA'YA DA ENGEL

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Eylül 2026 tarihli, 2026/9112 sayılı kararı doğrultusunda Evrensel, Uluslararası Af Örgütü, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğinin (MLSA) hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engeli getirildi.