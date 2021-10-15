Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddia: "Bürokratın ömür uzatma formülü"

15 Ekim 2021 Cuma, 15:21

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde bürokratların koltuklarını korumak için basına haber sızdırma yoluna gittiklerini iddia etti.

Fatih Altaylı,"Bürokratın ömür uzatma formülü" başlıklı yazısında "Tek bir imza ile bir gece yarısı koltuktan olma korkusu yaşayan üst düzey bürokrasi yeni formülle görev süresini epeyce uzatabiliyor. Görevden alınmasının an meselesi olduğunu hisseden ya da içerdeki kaynaklarından öğrenen bürokrat hemen bir gazeteciye bizzat ya da yakın çevresi vasıtasıyla haber uçuruyor." diye yazdı.

Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ankara’da bürokratlar açısından iyi bir dönem yaşanıyor.

Bunun nedeni bürokratların görevden alınmalarını engelleyecek bir formül bulmuş olmaları.

Tek bir imza ile bir gece yarısı koltuktan olma korkusu yaşayan üst düzey bürokrasi yeni formülle görev süresini epeyce uzatabiliyor.

Formül şu.

Görevden alınmasının an meselesi olduğunu hisseden ya da içerdeki kaynaklarından öğrenen bürokrat hemen bir gazeteciye bizzat ya da yakın çevresi vasıtasıyla haber uçuruyor.

Gazeteci özellikle muhalif kanattan seçiliyor ve “Benden duymuş olma ama bizim Başkan her an görevden alınabilir. Yazısı bile hazırlanmış. Eli kulağında. Ya bugün ya yarın.”

Muhalif gazeteci haberin kaynağının karar mekanizmalarına yakınlığını da bildiği için bilgiye güveniyor ve hemen haberi patlatıyor: “Falan başkan yine değişiyor”

Haber yayınlanınca muhalefetin haberi ile bürokrat yendi denmesin diye işlem duruyor, bürokrat ciddi bir süre daha kazanıyor.

İş daha da ciddiye biner, görevden alma kesin hale gelirse bu kez daha etkili bir yöntem benimseniyor.

Bu sefer haber yabancı medyaya uçuruluyor.

Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal veya Bloomberg aranıyor.

Hatta bazen bizzat bürokratın kendisi arıyor.

“Benden duymuş olmayın ama bundan sonra sizinle pek görüşemeyeceğiz. Beni görevden alıyorlar” diyor.

Ne bilsin elin yabancı gazetecisi.

Tam da kaynaktan geldi diye haberi patlatıyor.

“Yabancı güçler devreye girdi” denmesin ve dış mihrakların dediği olmasın diye görevden alma anında gündemden düşürülüyor.

Hoop, bürokrat en az birkaç ay daha kazanıyor mu!

Dediğim gibi yüksek bürokrasi artık işin kolayını buldu.

Veriyor haberi basına, kalıyor koltuğun üstünde.

Nereye kadar!

Gittiği yere kadar."