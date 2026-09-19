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Fatih Erbakan'dan iktidara 'Bank Mellat' tepkisi: 'Dış güçler isteyince en önde konuşuyorsunuz'

Fatih Erbakan'dan iktidara 'Bank Mellat' tepkisi: 'Dış güçler isteyince en önde konuşuyorsunuz'

19.09.2026 17:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fatih Erbakan'dan iktidara 'Bank Mellat' tepkisi: 'Dış güçler isteyince en önde konuşuyorsunuz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin yaptırım listesindeki İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izninin kaldırılmasına "Kendi çiftçisini, kendi üreticisini yabancının talimatına kurban etmek hangi akla hizmettir" diyerek tepki gösterdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran merkezli Bank Mellat'ın Türkiye'de lisansının Bankacılık Devlet Denetle Kurulu tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

Erbakan, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız fon adı altında borsada adeta dolandırılırken yoksunuz, Amerika istedi diye Bank Mellat’ın lisansını bir gecede iptal etmekte şampiyonsunuz."

"TÜRKİYE'NİN MENFAATİNE TARAFI VAR MI?

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üre gübre fiyatları almış başını giderken, dünyanın en büyük üre üreticilerinden İran ile ticareti daha da zorlaştıracak, maliyeti artıracak bu kararın Türkiye'nin menfaatine bir tek olumlu tarafı var mı? Kendi çiftçisini, kendi üreticisini yabancının talimatına kurban etmek hangi akla hizmettir. Dış güçler bir talepte bulununca en önde koşuyorsunuz, kendi vatandaşınız feryat ettiğinde duymuyorsunuz. Böyle yönetim olmaz. İş başa düştü."

İlgili Konular: #fatih erbakan #Yeniden Refah Partisi

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