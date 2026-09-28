Fatih Erbakan'dan iktidara 'fon krizi' sorusu: 'Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gündeminde "fon krizine" dair açıklamalarda bulundu.

İktidara seslenen Erbakan, "Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek? Birkaç yandaş aileyi ifşa etmekle bu hesap kapanmaz" dedi.

"'SAYIN CUMHURBAŞKANI ÇOK ÖFKELİ' DEMEKLE SORUMLULUK BİTİYOR MU?"

Erbakan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fon krizi son kriziniz olsun. 'Ekonomi Yüzyılı'nda yüzyılın dolandırıcılığı yaşanıyor. Bu dolandırıcılık, 'organize işler' kapsamındadır. 'Sazan Sarmalı'na alınan ise devlet değil vatandaşlardır. Borsa İstanbul'daki değer kaybı 3 trilyon lirayı aştı. Fonlardan hortumlanan ise 1 trilyon lira. Bunun 400 milyar lirasının yabancı yatırımcı görünümüyle legal yollarla yurt dışına çıkarıldığı iddiaları doğru mu? 'İçeri'den yardım almadan bu kadar pervasız olmaları, 'yukarılar'dan himaye görmeden bu kadar servet yapmaları mümkün değildir.

Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek? Birkaç yandaş aileyi ifşa etmekle bu hesap kapanmaz. 'Sayın Cumhurbaşkanı çok öfkeli' demekle sorumluluk bitiyor mu?! Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirilecekmiş. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hesap sorulacakmış.

Kimsenin yaptığı yanına kalmayacakmış! …mış …mış …mış İyi de bunlar zaten dolandırılmadan önce yapılması gereken 'rutin işler' değil miydi? Bu vurgunun hesabını en kararlı şekilde biz soracağız. Dudak uçuklatan rakamların peşini bırakmayacağız. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Sorumlular sahilde ıslık çalıyor."