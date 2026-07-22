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Fatih Erbakan'dan 'Yeni Parti'yle ittifak' sorusuna olumsuz yanıt

Fatih Erbakan'dan 'Yeni Parti'yle ittifak' sorusuna olumsuz yanıt

22.07.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fatih Erbakan'dan 'Yeni Parti'yle ittifak' sorusuna olumsuz yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Özgür Özel'in kurulacağını duyurduğu 'Yeni Parti' için "CHP şimdi bir tane değil, iki tane oldu" dedi. Erbakan, yeni kurulacak partiyle herhangi bir ittifakta olmayacaklarını söyledi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Hasan Basri Akdemir’in YouTube programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "Cumhur İttifakı sayesinde oy aldılar" yönündeki eleştirilere yanıt veren Erbakan, ittifak dışında girdikleri seçimlerde oy oranlarını kayda değer ölçüde artırdıklarını ifade etti.

"BİZİM OYLARIMIZ İKİ KATTAN FAZLA ARTTI"

Erbakan, “Cumhur İttifakı’nda yer aldığınız için oy aldınız’ demeleri çok doğru değil. Bir defa Cumhur İttifakı içindeyken biz yüzde 2,89 oy almıştık. Yerel seçimde Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuz halde yüzde 7 oy aldık. Dolayısıyla bizim oylarımız Cumhur İttifakı dışında iki katından daha fazla arttı" ifadelerini kullandı.

"DENENMİŞ BİR DAHA DENENMEZ"

İttifak politikalarına ilişkin değerlendirmelerinde geçmişte alınan kararların dönemsel şartlara uygun olduğunu, ancak gelinen noktada tablonun değiştiğini belirten Fatih Erbakan, “O günün bize göre doğrusu, muhafazakâr seçmenin beklentisi de oydu, orada yer almamızdı. Ama bugünün doğrusu da artık Cumhur İttifakı’nda yer almamak. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez” dedi.

'YENİ PARTİ' AÇIKLAMASIİ: İTTİFAK UYGUN OLMAZ

Özgür Özel’in 'yeni parti' hazırlıklarına değinen Erbakan, partisinin kendi yolunu çizeceğini belirtti:

“Tabii CHP’nin başını çektiği bir ittifakta da asla olmadık. CHP de şimdi bir tane değil, iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağını düşünüyorum. Bizim kendimizin seçimlere tek başına girmemizin doğru olacağını düşünüyorum.”

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