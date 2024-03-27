Fatih Portakal 'Yanlış duymadınız' diyerek seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:34

Güncelleme: 27.03.2024 - 11:35

Türkiye, 31 Mart akşamı sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için son 4 güne girilirken, adaylar son çalışmalarına ağırlık verirken, son anket sonuçları da yakından takip ediliyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçları şimdiden merak konusu olurken, bazı illerde de sürprizlerin olabileceği konuşuluyor.

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu savunan Fatih Portakal, Ankara'da ise AKP adayı Turgut Altınok'un geride kaldığını söyledi.

SÜRPRİZ BEKLEDİĞİ İLLERİ SIRALADI

"Yanlış duymadınız" diyen Portakal, 31 Mart akşamı sürpriz beklediği illeri de tek tek saydı.

Portakal'ın açıklamaları şöyle:

"Ankara'daki yarış Mansur Yavaş'la Turgut bey arasında geçecek. Turgut bey konu açamadı. İlk başta koyun buduna kuzu buduna takılı kaldı. Ondan sonra iktidar bile para veremezken emekliye 5 bin TL dedi.

Ardından da mal varlığında çok sıkıştı kaldı. Orada zaten toparlayamadı bir daha. Tabi sandık her şeyi değiştirir ama Mansur Yavaş'ın farkla kazanacağı bile konuşuluyor.

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İmamoğlu'nda olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nu önde gördükleri için 17 Bakanı da İstanbul'da sahaya sürdüler.

Sürpriz olabilecek yerler: Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani el değiştirebileceğini söylüyorlar.

Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz."