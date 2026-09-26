Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya neden istifa etti?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2026 yılı Eylül ayında borsa ve yatırım fonlarına yönelik ortaya atılan iddialar ile haberlere konu oldu. Medyaya yansıyan ve muhalefet temsilcileri tarafından dile getirilen iddialara göre, Kaya ve eşi Dr. İlyas Kaya, borsada halka arz edilen bazı şirketlerin hisseleri üzerinden kısa süre içinde yüksek miktarda kâr elde etti ve fon çıkışı yaptı. Bu finansal hareketlilik iddiaları, ekonomi ve siyaset basınında geniş yer buldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

31 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Fatih'te, ortaöğrenimini ise Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim hayatında iki farklı alanda lisans eğitimi aldı. İlk olarak Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi alarak tıp doktoru unvanını kazandı. Siyasi kariyere adım atmadan önce bir süre mühendis ve hekim olarak çalıştı. Kaya, aynı zamanda iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN KARDEŞLERİ KİMLER?

Google aramalarında sıkça karşılaşılan "Fatma Betül Sayan Kaya aslen nereli" sorusunun yanıtı İstanbul olarak öne çıkıyor. Hukukçu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Fatih'te dünyaya gelen Kaya'nın doğum yeri ve memleketi İstanbul olarak biliniyor. Kardeşleri Ömer Fatih Sayan ve Ayşe Sayan da kamu yönetiminde ve bürokraside çeşitli üst düzey görevler aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasete AKP İstanbul İl Teşkilatı'nda adım attı. Teşkilat bünyesinde sosyal medya yapılanmasını kurdu ve farklı kademelerde tanıtım ve medya sorumlusu olarak görev aldı. Kariyerindeki en üst düzey idari görevi, 24 Mayıs 2016 ile 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında 65. Hükûmet'te yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu.

Bakanlığı döneminde uluslararası basına da yansıyan en dikkat çekici olay 11 Mart 2017 tarihinde yaşandı. Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Rotterdam'a giden Kaya'nın konvoyu Hollanda polisi tarafından durduruldu. Türkiye Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmeyen Kaya, Almanya'ya sınır dışı edildi. Bu durum, Türkiye ile Hollanda arasında büyük bir diplomatik krize yol açtı.

Bakanlık görevinin dışında, 25., 26. ve 27. dönemlerde AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Günümüzde ise siyasi çalışmalarına AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak devam ediyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA’NIN EŞİ İLYAS KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın özel hayatına dair en çok araştırılan başlıklardan biri de eşi Dr. İlyas Kaya oldu. İkili, 2010 yılında evlendi ve bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Dr. İlyas Kaya, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (psikiyatrist) olarak görev yapıyor. 2026 yılı Eylül ayında gündeme gelen borsa ve yatırım fonu iddialarında, söz konusu işlemlerin İlyas Kaya ile birlikte yürütüldüğü öne sürüldü.