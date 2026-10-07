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Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakınlığıyla biliniyor: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade verecek

Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakınlığıyla biliniyor: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade verecek

7.10.2026 17:38:00
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Haber Merkezi
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Fatma Betül Sayan Kaya'ya yakınlığıyla biliniyor: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade verecek

Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Özel'in, Fatma Betül Sayan Kaya tarafından AKP’nin 26-29 Haziran tarihleri arasında Sapanca'da gerçekleştirdiği kampa sokulduğu ortaya çıkmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy yöneticisi Erdin Özel, 2. kez ifade verecek.

Türkiye'nin gündeminde fon krizinde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelişme, tutuklu Tera Portföy yöneticisi Erdin Özel tarafında yaşandı.

2. KEZ İFADE VERECEK

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel 2. kez ifade vermek üzere jandarma eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne geldi. 

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN İFADE VERECEĞİ GÜN...

Gelişmenin, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ifadeye çağrıldığı gün yaşanması dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bugün soruşturma izni verilmiş, eşi ile birlikte ifadeye çağrılmıştı.

AKP’NİN KAMPINA KATILMIŞTI!

Fon skandalına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in, Fatma Betül Sayan Kaya tarafından AKP’nin 26-29 Haziran tarihleri arasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın iddiasına göre Erdin Özel’i AKP kampına fon skandalının merkezinde yer alan Fatma Betül Sayan Kaya soktu.

Erdin Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği de iddia edildi.

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İlgili Konular: #ifade #Fatma Betül Sayan Kaya #fon krizi

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