Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı: İzmit Belediyesi'nde Başkanvekili belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 24 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Kocaeli Valiliği tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayan toplantıda başkanvekili seçimi için oylama yapıldı.

37 üyeden oluşan mecliste CHP'nin adayı Lütfü Obuz ile AKP'nin adayı Hayrettin Ünlü yarıştı.

Başkanvekili seçimini CHP'li Lütfü Obuz kazandı.

"EMANETİ EMİN ELLERDE"

Seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından salondakiler, “İzmit’in Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Kısa bir teşekkür konuşması yapan Obuz, “Başkanımız Silivri’de olabilir. Emaneti emin ellerde” dedi.