Fatma Kaplan Hürriyet'ten 'AKP'ye geçecek' iddialarına net yanıt: 'AKP'ye geçeceğime paşa paşa yatarım'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in avukatı Eray Akbal, tutuklu bulunduğu cezaevinde Hürriyet’i ziyaret etti.
Gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbal, Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisinden İzmitlilere ve kamuoyuna bir mesaj iletmesini istediğini belirtti.
"PAŞA PAŞA YATARIM"
Avukat Eray Akbal paylaşımında, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i cezaevinde ziyaret ettim. Fatma Hanım bir mesajı sizlere iletmemi istedi” ifadelerini kullandı.
Akbal, Hürriyet’in mesajını ise şu sözlerle aktardı:
“AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım.”
Fatma Kaplan Hürriyet’in cezaevinden gönderdiği mesaj, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İzmit Belediyesi'nin bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye yönetimine yönelik operasyon düzenlenirken, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu bazı isimler hakkında işlem yapıldı.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.