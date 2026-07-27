Fatma Kaplan Hürriyet tutuklanmıştı... İzmit Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Temmuz tarihli kararla görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte İzmit Belediyesi’nde başkanvekilliği süreci başladı.

TARİH BELLİ OLDU

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmit Belediye Meclisi’nin Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında başkan vekilini belirlemek üzere 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, başkan vekili seçimi tamamlanıncaya kadar İzmit Belediyesi’ndeki görevin, aynı maddenin ilgili hükmü doğrultusunda Belediye Meclisi birinci başkanvekili tarafından yürütüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İzmit Belediyesi'nin bazı ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye yönetimine yönelik operasyon düzenlenirken, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu bazı isimler hakkında işlem yapıldı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Hürriyet, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.