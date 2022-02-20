Fatma Şahin'in 'tam bir deli' dediği rektör, AKP toplantısına katıldı
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Gaziantep'te parti il yöneticileriyle birlikte düzenlediği toplantıya GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da katıldı.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önceki gün bir dizi programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.
Kurtulmuş bu kapsamda kentteki bir otelde gazeteciler ile kahvaltıda buluştu. Ancak AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediey Başkanı Fatma Şahin ve AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Özkeçeci'nin bulunduğu kahvaltıya katılanlar arasında sürpriz(!) bir konuk da vardı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, programın düzenlendiği salona giren Rektör Özaydın, protokol üyelerini selamlayarak Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un yanına geldi. Kurtulmuş’a bir şeyler anlatan Rektör Özaydın, sonrasında salondan ayrıldı.
GAÜN Rektörü Özaydın’ın AKP toplantısında yer almasına CHP il yönetiminden tepki geldi. CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Özaydın'ın bu tavrı üzerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Daha önce de ifade etmiştik, tekrarlayalım; Sayın Rektör Arif Özaydın siyaset yapmak istiyorsa Gaün rektörlüğünden "affını" istesin, buyursun siyaset meydanına" ifadelerini kullandı.
FATMA ŞAHİN, ERDOĞAN'A ŞİKAYET ETMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gaziantep'e yaptığı ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e "Rektörden şikayetçi misiniz?" diye sormuştu. AKP'li Fatma Şahin'in şaşırtan cevabı ise açık kalan mikrofondan duyulmuş, Erdoğan'a verdiği "Çok kötü çok kötü. Tam bir deli" yanıtı günlerce gündem haline gelmişti.
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