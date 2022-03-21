'Fazla yaklaşmayın' uyarısı yapan kafeye çiçekli destek: 'Siz kötüye engel olmaya çalıştınız'

21 Mart 2022 Pazartesi, 10:19

İstanbul Üsküdar'da Çimen Kafe isimli mekânda görevli personelin müşteri olarak gelen bir çifte 'fazla yakınlaşmamaları' gerekçesiyle uyarıda bulunması büyük tepki çekmişti.

Kapılarının önünde protesto edilen derneğe islamcı bir dernekten destek ziyareti geldi. Bir dönem Albayrak grubu bünyesindeki Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilciliğini yürüten Adem Özköse'nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş, kafeyi ziyaret edip desteğini bildirdi.

Özköse, destek ziyaretinde işletmeciye çiçek takdim ederken "Siz kötüye engel olmaya çalıştınız. Biz de kötüye karşı olanların yanında ahlakın yanında olmak için Çimen'e desteğimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuruluşun sosyal medya hesaplarından ziyaretin fotoğrafı paylaşılırken de "Dinimizin ve aile yapımızın ahlaki değerlerini aşağı görenlere karşı gösterdiği hassasiyetten ötürü Muştu Gençlik olarak Üsküdar'daki Çimen Kafe'yi ziyaret ettik. Dini ve insani değerleri yaşatmaya çalışanlar yalnız değildir" denildi.







