Ferdi Zeyrek’in vefatının birinci yılı… Özgür Özel, Manisa'da: ‘Yokluğuna katlanmak kolay değil’

Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının birinci yılında Manisa’da konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de katıldığı törende mevlit okundu ve Cumhuriyet Meydanı'nda hayır yemeği dağıtıldı.

Acısının büyük olduğunu ifade eden Özgür Özel, “Bu acıya, Ferdi’nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa’mız hem ailesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor ve geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese, ki olay duyulduğu andan itibaren üç gün gece - gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde uykusuz olarak Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu büyük acıyı ve bu büyük dayanışmayı her dakika adım adım takip ettiniz. Burada olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Burada olamayan ama yüreği bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun, anısını yaşatacağız, emanetlerine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.