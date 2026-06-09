Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde anıldı

Geçen yıl evinin havuzunda geçirdiği elim kaza sonucu aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yıldönümünde Manisa’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye hizmet binası önündeki törene, ailesinin yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, komşu il ve ilçe belediye başkanları, parti yönetimi, kent siyasetinin önemli isimleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, sevenleri ve yurttaşlar katıldı.

Törende, Zeyrek'in beklenmedik kaybından duyulan üzüntü bir kez daha dile getirildi. Eşi Nurcan Zeyrek, Ferdi Zeyrek’in mirasını kurdukları vakıfla yaşattıklarını ifade ederken Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek’in adının her yerde yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Zeyrek’in kentin zihniyetini değiştirdiğinin altını çizen Dutlulu, “Bir İstanbul'da Ekrem Başkanının yaptığını Türkiye'de belki de bir tek bir de Manisa'da ferdi başkan yapmıştı. Sosyal belediyeciği başlattı. Kimsesinin kimsesi oldu. Hani o gördüğünüz videolar aslında çok samimi videolardı. Bir engelli çocuğun yanındaydı. Bir ihtiyacı olan yaş teyzenin yanındaydı ve insanların gönlüne işte öyle girdi” dedi.

BÖCEK'E TEPKİ

Dutlulu, Muhittin Böcek’in ifadelerine de tepki göstererek, “İşte genel başkanımız Özgür Özel'in yaşadıkları ortada, hemşehrimizin yaşadıkları ortada, diğer belediye başkanlarımızın yaşadıkları ortada belki yaşasaydı Ferdi Başkanı da eziyet edeceklerdi. Nereden biliyoruz? İşte rahmetli oldu hala daha adını kullanarak neler söylüyorlar. Çok üzücü şeyler bunlar. Yani bir rahmetli bir insanı böyle bir şekilde şahit göstermek kadar aşağılık bir şey olamaz. Adamın kendini savunacak dili yok. Biz Ferdi'yi seviyoruz, güveniyoruz. Genel başkanımızı seviyoruz, güveniyoruz. Ferdi'nin ailesini seviyoruz. Her zaman onların yanındayız. Bu şehirde her zaman bizim Ferdimizi, Ferdi başkanımızı unutmayacak” diye konuştu.