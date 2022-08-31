Festival iptallerine bir kılıf daha: ‘Yurttaşların güvenliği için’

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Valiliklerin her gün festival ya da konserler için yeni bir yasaklama kararı alırken kararlar da Meclis gündemine taşınmaya devam ediyor.

Eskişehir Valiliği, 9 Mayıs’ta 15 gün süreyle açıkladığı; yürüyüş, oturma eylemi, konser, festival gibi her türlü etkinliğe getirilen yasaklama kararına ilişkin TBMM Başkanlığı’na verilen önergelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönlendirmesiyle yanıt verdi. Yasak kararının “insanların yaşam tarzına müdahale olduğuna yönelik” eleştirilere yanıt veren valilik, “bütün etkinliklerin yasaklanmasından ziyade, usulüne uygun taleplerin değerlendirilerek hukuk dışı eylemlerin önlendiğini ve söz konusu yasaklamalarda etkinliklerin güvenli bir ortamda yapılmasının amaçlandığını” savundu. Valilik önergeye verdiği yanıtta, “bu kararların yaşam tarzına müdahale değil, yurttaşların yaşam tarzını korumak ve güvenliği için alındığını” ileri sürdü.

"SATIŞLAR IZINSIZ"

Valilik, yasak kararının alındığı tarihlerde düzenlenmesi gereken AnadoluFest’in neden iptal edildiğine ilişkin önergeye verdiği yanıtta ise “kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için etkinliklerin izne bağlandığını ve festivali düzenleyenlerin gerekli izin süreçleri sonuçlanmadan bilet satmaya başladığını” söyledi. Bu nedenle etkinliğe katılmak isteyenlerin festivali düzenleyenler tarafından “mağdur edildiğini” savunan valilik, “dolayısıyla bu tür durumlarda dolandırıcılık gibi suçlara konu olabilecek hukuka aykırı eylemlere zemin oluştuğunu, iptal kararının da bu kapsamda alındığını” açıkladı.