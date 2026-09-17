Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıda 1 tutuklama

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın evinin bulunduğu bölgede silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 14 Eylül 2026 tarihinde Muğla genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, Karaca’ya yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, ayrıca olayda azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlikteki işlemlerin ardından şüphelilerden F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Ç. ve L.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs 2026 tarihinde evinin bulunduğu bölgede düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.