FETÖ’cü hakim ve savcıların yargılamasında dikkat çeken talep: FETÖ’cüler de çerçeve yasadan faydalanmak istedi

Vatansever sivil ve askerlere kumpas kuran FETÖ’cü hakim ve savcıların yargılandığı davada bir duruşmada daha yine sonuç çıkmadı. Aralarında Ömer Diken, Ali Efendi Peksak gibi kumpas davalarda etkin rol oynayan hakimlerin de bulunduğu 50 sanığın Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki yargılamasına dün devam edildi. 25. oturumu dün görülen ve yaklaşık 2 saat süren duruşma da bir karara bağlanmadı. Mahkeme, bürokratik eksiklerin tamamlanması için davayı 12 Ocak 2027’ye erteledi.

TALEP REDDEDİLDİ

Duruşmadaki en çarpıcı gelişme ise sanık Hüsnü Çalmuk’un talebi oldu. Ergenekon davasının hakimlerinden olan Çalmuk, Terörsüz Türkiye süreci kapsamınca çıkarılan Çerçeve Yasa’ya atıf yaparak kendilerinin kapsam dışı kalmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Bu yasadan faydalanabilmeleri için Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinden anayasaya aykırılık talebinde bulunmalarını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.

ZAMANAŞIMI RİSKİ

Duruşma sonrası gazetemize konuşan Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, Balyoz kumpas davasına farklı farklı alanlarda dahil olan çok fazla hakim ve savcı olduğunu, bunlar için ayrı ayrı açılan her dava için ayrı müzekkere yazıldığını belirtti. Bu nedenle bazı davaların kesinleşmesinin 5-6 yıl bulabileceğini söyleyen Tatar, “Bu durum bizi hızla zamanaşımına götürüyor” uyarısında bulundu. Avukatların "göreve kötüye kullanma" suçu için zamanaşımının dolduğunu söylediğine dikkat çeken Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

‘BİZLERE YAPILANLARDAN CEZA ALMADILAR’

“Bizim talebimiz mevcut sanıklar üzerinden bir karar verilmesi. Zira sanıklar da çeşitli gerekçelerle duruşma süreçlerini uzaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hakim savcıların yıllarca adalet mekanizması içinde yer aldıkları düşünülürse bu konuda kırk tane yol bildikleri de aşikar. Şunu tekraren söylemek lazım. FETÖ mensubu bu kişiler, devlet nezdinde örgüt suçundan ceza aldılar ama bizlere karşı yaptıkları hukuk katliamından ve özgürlüklerin engellenmesinden ceza almadılar. Çabamız bundan mahkum olmaları ancak bu talebimiz maalesef zaman aşımı tehditi ile karşı karşıya. Yargıtay heyetinin bir an önce mevcut sanıklar üzerinden daha fazla gecikmeden bir karar vermesini istiyoruz.”