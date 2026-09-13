FETÖ firarisi Zekeriya Öz dahil 20 kişi hakkında zamanaşımı kaldırıldı

Cumhuriyet, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç’in yargılandığı dosyalarda 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davaların düşmesini istediğini ortaya çıkarmıştı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 eski hakim ve savcı hakkında verdiği zaman aşımı kararı, savcılığın itirazı üzerine kaldırıldı. Mahkeme, dosyadaki eylemlerin “işkence” suçu kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğine ve bu suç bakımından zaman aşımının uygulanamayacağına hükmetti.

Edinilen bilgilere göre, Ergenekon kumpaslarının planlayıcısı ve yürütücüsü savcı ve hakimlere uygulanan 'zamanaşımı' kararı bozuldu.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de yer aldığı 20 hakim ve savcı hakkında daha önce zamanaşımı kararı vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, zamanaşımı kararının kaldırılmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN “İŞKENCE” DEĞERLENDİRMESİ

Kararın gerekçesinde, dosyaya konu eylemlerin yalnızca Anayasa'yı ihlal suçu bakımından değerlendirilmediği belirtildi.

Söz konusu eylemlerin aynı zamanda mağdurlara karşı Türk Ceza Kanunu'nun 94. maddesinde düzenlenen “işkence” suçunu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Mahkeme, bu nedenle işkence suçu yönünden zaman aşımı hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, 20 eski hakim ve savcı hakkındaki zamanaşımı kararını kaldırdı.

Haklarında zaman aşımı kararı kaldırılan isimler şöyle: