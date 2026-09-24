'Fon krizi' haberlerine erişim engeli: Gerekçesi 'milli güvenlik'

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, “fon krizi”ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.
İFÖD, millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü’de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı.
"Fon krizi" hakkındaki haberler de millî güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle erişime engellendi.— EngelliWeb (@engelliweb) September 24, 2026
Erişime engellenen haberler, yatırım ve portföy yönetim şirketlerinin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimlerle bağlantılarını konu alıyor. https://t.co/aDbS4PBLl0 pic.twitter.com/aBCjeA0S8F