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'Fon krizi' haberlerine erişim engeli: Gerekçesi 'milli güvenlik'

'Fon krizi' haberlerine erişim engeli: Gerekçesi 'milli güvenlik'

24.09.2026 22:34:00
Güncellenme:
ANKA
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'Fon krizi' haberlerine erişim engeli: Gerekçesi 'milli güvenlik'

İFÖD, kamuoyunda “fon krizi” olarak anılan süreçte, bazı yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile bu şirketlerin yönetici ve ortaklarının kamuoyunca tanınan isimlerle bağlantılarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildiğini duyurdu.
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, “fon krizi”ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

İFÖD, millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen haberlere örnek olarak Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü’de yayımlanan haberlerin görsellerini paylaştı.

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