Fon krizi, Narin Güran cinayeti... En az 150 X hesabına erişim engeli!

Sosyal medyada LGBTİ+'lara yönelik operasyonların ardından ivme kazanan erişim devam ediyor.

Engelliweb'in aktardığına göre, Bizim TV ile aralarında BirGün gazetesi muhabirleri Meral Danyıldız ve Sarya Toprak, ANKA Haber Ajansı adliye muhabiri Esra Tokat ile avukatlar Sena Yazıbağlı ve Tuncay Koç’un da bulunduğu en az 150 X hesabı erişime engellendi.

Fon krizi, Narin Güran cinayeti ve Furkan Hareketi hakkında paylaşım yapan kullanıcıların yoğunlukta olduğu hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

GAZETELER ERİŞİME ENGELLENDİ

Son dönemde çok sayıda gazetenin ve gazetecinin X hesabı erişime engellendi.

Yakın dönemde Sol Haber, Evrensel gazetesi ve Kısa Dalga mecralarının x hesaplarına erişim engeli getirilmişti.