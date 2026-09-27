Fon krizi öncesinde Özata Denizcilik'te 'sürpriz' istifa: Bakan Yardımcısı'nın damadı İskender Balcı yöneticiliği bıraktı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı partideki görevinden istifa ettiren "fon" vurgunu iddiasıyla ilgili bir çarpıcı gerçek daha ortaya çıktı.

Dün "görevden affı"nı istediğini belirttiği bir açıklamada bulunan AKP yöneticisinin hisse alım satımı yaptığı Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandığı öğrenildi.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı'nın birdenbire istifa ettiğini belirtti.

BAKAN YARDIMCISI'NIN DAMADI ÇIKTI

Pehlivan paylaşımının devamında gelişmeye şu ifadelere yer verdi:

"Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Tıpkı hisselerini satıp milyar kazanan Fatma Betül Sayan Kaya gibi…

Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü?

Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek “akıllı” damatları nerelerden çıkıyor?

Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına “bu ne iş” diye soracak mı?"

İşte Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan o açıklama: