Fon krizi sonrası harekete geçtiler: Erdoğan, Mehmet Şimşek ve Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç duyurusu!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, fon krizine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, kamu ve bazı şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP'li avukat Tacettin Çolak, fon krizine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek, görevinden istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu yöneticileri ve bazı şirket yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çolak, yaptığı açıklamada, TERA isimli fon üzerinden borsada manipülasyon yapıldığı ve yaklaşık 500 bin vatandaşın birikimlerinin etkilendiği iddialarını gündeme getirdi.

"163 MİLYON LİRA SORUŞTURULMALI"

Tacettin Çolak, AKP'deki görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın borsaya yatırdığı öne sürülen 163 milyon lira ve kısa sürede elde ettiği belirtilen yüksek kazancın da soruşturulması gerektiğini savundu.

Devletin ilgili kurumlarının denetim görevini yerine getirmediğini ileri süren Çolak, fon şirketlerinin yöneticileri ile kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Çolak, "Halkın Kurtuluş Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıklar, yolsuzluklar, vurgunlar ve talanlar karşısında kamu malını savunmaya, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya devam edecektir" dedi.