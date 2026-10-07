Fon krizinin ardından... Fatma Betül Sayan Kaya, AKP’den istifa etti

Fon skandalına adı karıştıktan sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, bugün şüpheli sıfatıyla Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Fon vurgununda 2.2 milyar lira kazanç sağladığı belirlenen Kaya, AKP'den de istifa ettiği öğrenildi.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir."