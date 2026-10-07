Fon krizinin ardından gözler Erdoğan'da: 'Olağanüstü kurultay' için düğmeye mi basacak?

AKP’de fon soruşturmasının siyasi yankıları sürerken parti içinde olağanüstü kurultay tartışması yeniden gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Erdoğan’ın bugün yapılacak MYK toplantısında sürpriz bir kurultay kararı açıklayabileceğini öne sürerken, yandaş yazar Abdulkadir Selvi de parti kulislerinde kadroların yenilenmesi talebinin konuşulduğunu yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın adının gündeme gelmesinin ardından siyasi tartışmalar da büyüyor.

Kaya çifti hakkında, Özata Denizcilik hisselerinden yaklaşık 2,2 milyar TL kazanç elde ettikleri yönünde iddialar gündeme gelmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da çiftin malvarlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Kaya, 26 Eylül’de AKP’deki görevlerinden istifa etmişti.

Soruşturmanın siyasi ayağına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP içinde de parti yönetiminin yenilenmesine yönelik kulisler gündeme geldi.

ERDOĞAN İÇİN ‘OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’ İDDİASI

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV’de katıldığı programda AKP kaynaklarından edindiğini belirttiği kulis bilgilerini paylaştı.

Küçükkaya, bugün saat 16.00’da yapılacağı belirtilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kongre kararı açıklayabileceğini öne sürdü.

Küçükkaya, Erdoğan’ın seçimlere yaklaşık bir buçuk yıl kala partiyi ve kadroları yenilemek istediğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de bugün ne var? Milletvekillerine kahvaltı verecekti Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda biliyorsunuz AK Parti lideri Erdoğan... Bu kahvaltı iptal olmuş dün. Yani bugün yapılacak kahvaltılı toplantı iptal olmuş. Önce Cemil Tugay için rozet töreni olacak. Alkışlanacak. Sonra kapalı grup toplantısına geçilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten sağlık sorunları yaşayan Bekir Bozdağ'a demiş ki 'Çok zor ve çetin bir yıl bizi bekliyor. Sağlığına daha fazla ilgilen' demiş ve aslında hani biraz 'dinlen sen' demiş. Çünkü grup başkan vekilliği seçimleri de yapılacakmış. Dolayısıyla hani Bekir Bozdağ oradan biraz dinlenecek ve sağlıkla ilgili kendi meselelerine odaklanacak.

Asıl saat 16.00'da da MYK toplantısı yapılacak. Kamuoyu bunu bilmiyordu daha. Bu da sürpriz. Benim konuştuğum AK Partililer de dün öğrendiler bunu. Acaba ne olacak diye.

Muhtemelen Erdoğan kabineyi de değiştirecek yakında ama bugünkü toplantıyla birlikte olağanüstü kongre kararını açıklayabilir. Partiyi yenilemek istiyor, kadroları değiştirmek istiyor. Çünkü seçime şunun şurasında bir buçuk yıl kaldı. Bunu da biz özel bilgi olarak sizlere üç detay var içinde aktarmış olayım."

YANDAŞ YAZAR SELVİ: KURULTAY TARTIŞMALARI BAŞLADI

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında AKP içinde olağanüstü kurultay tartışmasının başladığını aktardı.

Selvi, fon krizinin ardından seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilerek parti kadrolarının yenilenmesi yönünde talep oluştuğunu yazdı. Selvi, Erdoğan’ın bu konudaki tutumunun ise henüz bilinmediğini belirtti.

Selvi’nin aktardığı kulise göre tartışmanın merkezinde, AKP’nin seçime mevcut kadrolarla mı yoksa kurultay sonrasında yenilenmiş bir yönetimle mi gireceği bulunuyor.

Selvi, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak.

Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek.

Rozet takma töreni AK Parti Genel Merkezi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Cemil Tugay’ın rozeti de orada takılacak.

3 Temmuz’da, “Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın” diye yazmıştım.

Onun ardından Cemil Tugay, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçiş haberi yeni değil, benim asıl vermek istediğim kulis haberi başka."

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

"Fon krizinden sonra AK Parti’de Olağanüstü Kurultay tartışmaları başladı.

Seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilip, kadroların yenilenmesi talebi gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne der bilinmez.

Seçimlere kurultaydan yeni çıkmış kadrolarla gitmeyi mi tercih eder yoksa tecrübeli isimlerle mi devam eder, orasını kendisi bilir ama fon rezaletinden sonra olağanüstü kurultay tartışmaları başladı."

FON SORUŞTURMASI SİYASETE UZANDI

Fon soruşturması kapsamında eski AKP yöneticisi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın da şüpheli konumuna gelmesi, soruşturmanın siyasete uzanıp uzanmayacağı tartışmasını beraberinde getirdi.

Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon TL yatırım yaptıktan dört ay sonra hisseleri yaklaşık 2,17 milyar TL’ye sattı. Söz konusu işlemler soruşturma kapsamında incelenirken, çiftin malvarlıklarının dondurulması talep edildi.

Kaya ise hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması ve soruşturmanın bağımsız biçimde yürütülmesi gerekçesiyle AKP’deki görevlerinden istifa etti.

GÖZLER ERDOĞAN’DA

Fon soruşturmasının ardından AKP’de başlayan tartışmaların parti yönetiminde kapsamlı bir değişime dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kulislerde olağanüstü kurultay seçeneği konuşulurken, Erdoğan’ın bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.