'Fon skandalında' hedef gösterildi... YENİ Parti milletvekili Özlale'den sert yanıt: 'Allah trollerin de akıllısını versin'

Fon skandalında Tera Holding’e yönelik gözaltılar sürerken YENİ Parti Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale’yi hedef alan bir iddia gündeme geldi.

“Ankara Kuşu” adlı sosyal medya hesabı “Yeni Parti İzmir Milletvekili sayın Ümit Özlale, kamuoyunda tartışılan TERA fonuna yüksek tutarda yatırım yaptığınız doğru mu? Yatırımınızın giriş tarihlerini ve tutarlarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız?” mesajını paylaştı.

YENİ Parti Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale, “Ankara Kuşu” adlı hesabın kendisine yönelik iddiasına yanıt verdi.

Özlale “Allah trollerin de akıllısını versin. Seninle muhatap olmak bile zulüm ama ülke maalesef algıyla çalışıyor” dedi.YENİ Parti Milletvekili Prof Dr. Ümit Özlale’nin yanıtı şöyle:“Allah trollerin de akıllısını versin.Sayın Ankara Kuşu,Bak bakalım ekte kim 1 yıl önce TERA'ya karşı bakanları uyarmış ve o sürede defalarca yayın yapmış?Seninle muhatap olmak bile zulüm ama ülke maalesef algıyla çalışıyor.”

Allah trollerin de akıllısını versin.

Sayın Ankara Kuşu,

Bak bakalım ekte kim 1 yıl önce TERA'ya karşı bakanları uyarmış ve o sürede defalarca yayın yapmış?

Seninle muhatap olmak bile zulüm ama ülke maalesef algıyla çalışıyor.https://t.co/zw7ZpuYxPX https://t.co/u3v5xjTrNu — Prof Dr. Ümit Özlale (@UmitOzlale) September 27, 2026

ÖZÜR MESAJI GELDİ

“Ankara Kuşu” adlı sosyal medya hesabı, Ümit Özlale’yi hedef aldıktan sonra özür mesajı yayınladı.

“Özür mesajı” başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:

“Tera’ya 19 milyon TL para yatıran, 8,7 milyon TL kar satışı yapan, 15 Eylül'de fon bozdurma talimatı veren, 16,875 milyon TL parası fonda takılan Ümit Özlale isimli bir şahsın bulunduğunu çok güvenilir bir kaynağımdan öğrendim. Vekil Ümit Özlale ile isim benzerliğiymiş. Kendisinden ve eşinden özür dilerim”