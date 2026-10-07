Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fon soruşturması... AKP'li Güler'den 'TBMM komisyonu kurulacak mı?' sorusuna yanıt: 'Şimdilik gerek yok...'

Fon soruşturması... AKP'li Güler'den 'TBMM komisyonu kurulacak mı?' sorusuna yanıt: 'Şimdilik gerek yok...'

7.10.2026 10:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fon soruşturması... AKP'li Güler'den 'TBMM komisyonu kurulacak mı?' sorusuna yanıt: 'Şimdilik gerek yok...'

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek, "Yargı çalışıyor" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, son dönemde gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİLİK GEREK YOK..."

Güler, soruşturmayla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin, “Fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor" dedi.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Fon soruşturmasında son günlerde adli süreç genişlerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ekim'de yaptığı açıklamada şu ana kadar 85 şüphelinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirdi.

Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan para transferlerinin de incelendiği belirtilirken, AKP'nin fonların tasfiyesine ilişkin 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladığı açıklandı.

Teklifin, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler içermesi planlanıyor.

SPK ise tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar vermişti.

İlgili Konular: #AKP #Abdullah Güler #fon krizi

İlgili Haberler

Fon krizinin ardından gözler Erdoğan'da: 'Olağanüstü kurultay' için düğmeye mi basacak?
Fon krizinin ardından gözler Erdoğan'da: 'Olağanüstü kurultay' için düğmeye mi basacak? Fon skandalının ardından AKP'de olağanüstü kurultay tartışması gündeme geldi. Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, partide kadroların yenilenmesi amacıyla olağanüstü kurultay seçeneğinin konuşulduğunu aktardı. Öte yandan bugün saat 16.00'da yapılacak MYK toplantısında Erdoğan'ın olağanüstü kongre kararı açıklayabileceği de iddia edildi.
Rusya’daki salgın ABD’nin gündeminde: Trump, Putin’le telefonda görüşecek
Rusya’daki salgın ABD’nin gündeminde: Trump, Putin’le telefonda görüşecek ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok yakında görüşeceğini belirtti.
Fon soruşturmasının ardından şimdi de 'forex' operasyonu: 95 gözaltı
Fon soruşturmasının ardından şimdi de 'forex' operasyonu: 95 gözaltı İstanbul'da bu defa yatırım operasyonu düzenlendi. Uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilen 95 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.