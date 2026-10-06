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Fon soruşturması... Cevdet Akay ilişki ağı iddiasını gündeme getirdi: AKP’li Muaz Ergezen’den açıklama

Fon soruşturması... Cevdet Akay ilişki ağı iddiasını gündeme getirdi: AKP’li Muaz Ergezen’den açıklama

6.10.2026 11:10:00
Güncellenme:
ANKA
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Fon soruşturması... Cevdet Akay ilişki ağı iddiasını gündeme getirdi: AKP’li Muaz Ergezen’den açıklama

AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın fon soruşturması kapsamında KUYAŞ Yatırım A.Ş. üzerinden gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi. Ergezen, şirketi ve hissesini ilk kez Akay’ın paylaşımında gördüğünü savunarak, “Şirketle veya hisseleriyle bugüne kadar hiçbir ilgim olmadığı gibi, adı geçen kişilerle avukat-müvekkil ilişkisi de dahil herhangi bir ticari ilişkim bulunmamaktadır” dedi.
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında KUYAŞ Yatırım A.Ş. çevresinde AKP’li isimler, eski bürokratlar ve fon aktörleri arasında ilişki ağı bulunduğunu iddia etmişti.

Akay; AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, eski AKP Milletvekili Ertan Aydın, eski SGK Başkanı ve eski Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eski Başkanı Osman Arıkan Nacar’ın isimlerinin aynı tabloda yer aldığını öne sürmüştü.

ERGEZEN’DEN İDDİALARA YANIT

Akay’ın paylaşımının ardından yazılı açıklama yapan Muaz Ergezen, paylaşımda kendisine doğrudan bir suçlama yöneltilmediğini ancak isminin bazı iddialarla birlikte anılması nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Ergezen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Milletvekili Sayın Cevdet Akay'ın paylaşımında tarafıma doğrudan yöneltilmiş bir suçlama bulunmamakla birlikte, ismimin bazı iddia ve soru işaretleriyle birlikte anılması nedeniyle oluşabilecek tereddütleri gidermek adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Gönderide adı geçen isimlerden Mehmet Selim Bağlı, Ertan Aydın ve Osman Arıkan Nacar'ı, Ankara'da bürokraside görev yapmış pek çok kişinin birbirini tanıdığı ölçüde tanıyorum.”

“KUYAŞ’I İLK KEZ BU PAYLAŞIMLA GÖRDÜM”

Ergezen, KUYAŞ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savunarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Paylaşımda adı geçen diğer kişileri ise tanımıyorum. KUYAŞ isimli şirketi ve hissesini ise ilk kez bu paylaşımla gördüm.

Şirketle veya hisseleriyle bugüne kadar hiçbir ilgim olmadığı gibi, adı geçen kişilerle avukat-müvekkil ilişkisi de dahil herhangi bir ticari ilişkim bulunmamaktadır.”

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