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'Fon soruşturması' genişliyor: Boykot yapanlara 'vatan haini' diyen Özkan da gözaltına alındı

'Fon soruşturması' genişliyor: Boykot yapanlara 'vatan haini' diyen Özkan da gözaltına alındı

21.09.2026 00:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Fon soruşturması' genişliyor: Boykot yapanlara 'vatan haini' diyen Özkan da gözaltına alındı

Fon piyasasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Özkan, boykot yapanlara 'vatan haini' demesiyle de gündeme gelmişti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik işlemler sürdüğü öğrenildi.

Tera'nın yönetiminde bulunan Abdülkadir Özkan, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığını yapıyordu.

Özkan, 19 Mart eylemleri sırasında EspressoLab boykotuna katılanları “vatan haini” olarak nitelendiren paylaşımıyla da gündeme gelmişti.

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