Fon soruşturmasında 5 isim hakkında tedbir kaldırıldı: Aralarında AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yeni yazıda, soruşturma kapsamında malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan bazı şüpheliler hakkında “alınan ifadeler ve toplanan diğer deliller” doğrultusunda yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Bunun sonucunda Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı hakkındaki tedbirlerin ve işlemleri durdurma kararının kaldırılmasına karar verildi.

Tedbiri kaldırılan isimlerden Mustafa Yazıcı, AKP’nin kurucularından, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve halen AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı’nın oğlu.

Murat Yönaç ise BDDK eski başkan yardımcısı ve Adil Katılım Bankası kurucusu.

AKP'Lİ YAZICININ OĞLUNA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'fon soruşturması' kapsamında bugün ifadesi alınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılığın önceki yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan artışlar yaşandığı, hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve yapay fiyat artışları üzerinden menfaat sağlandığı yönünde “kuvvetli suç şüphesi” oluştuğu belirtilmişti.

Bu çerçevede şüphelilerin devir, satış, bağış, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve para transferi gibi malvarlığını azaltabilecek işlemleri için tedbir uygulanması, hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenmişti.