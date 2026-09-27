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Fon soruşturmasında gözler salı gününe çevrildi: 'Erdoğan'dan kurumlara talimat' iddiası

Fon soruşturmasında gözler salı gününe çevrildi: 'Erdoğan'dan kurumlara talimat' iddiası

27.09.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında gözler salı gününe çevrildi: 'Erdoğan'dan kurumlara talimat' iddiası

Fon soruşturması sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği öne sürüldü. Para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda 1 milyon TL’ye kadar yatırımı bulunanların paralarının kısa sürede ödenmesinin değerlendirildiği, salı günü yeni bir toplantı yapılmasının planlandığı belirtildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Son olarak; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için kurumlara talimat verdiği öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Erdoğan'ın mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdiğini kaydederek, "Ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..." dedi.

SALI GÜNÜ KRİTİK TOPLANTI

Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe’de ekonomi bürokrasisinin bir araya geldiğini ve Salı günü bir toplantı daha yapılmasının planlandığını aktaran Güngör, "Önceki gün ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandı. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan bütün kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. Toplantıdaki ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması..." diye yazdı.

Güngör, MKK ve Takasbank kayıtlarının ilgili bankalara iletildiğini, yatırımcıların payları, hesapları ve gerçekleşmemiş emirlerinin karşılaştırıldığını belirterek, Salı günü yapılacak toplantının ardından yol haritasının daha net ortaya çıkacağını ifade etti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Soruşturma #fon

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