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Fon soruşturmasının ardından şimdi de 'forex' operasyonu: 95 gözaltı

Fon soruşturmasının ardından şimdi de 'forex' operasyonu: 95 gözaltı

7.10.2026 10:02:00
Güncellenme:
AA
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Fon soruşturmasının ardından şimdi de 'forex' operasyonu: 95 gözaltı

İstanbul'da bu defa yatırım operasyonu düzenlendi. Uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilen 95 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu ilçelrinde yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; ülkemizde suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik yapılan incelemelerde; şüpheli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettikleri Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezi tespit edilmiştir.

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, tespiti yapılan iki çağırı merkezine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

İlgili Konular: #forex #fon krizi

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