Fon soruşturmasının gölgesinde AKP'de yeni atama: Hülya Terzioğlu'nun o mesajı, Fatma Betül Sayan Kaya'ya gönderme mi?

Türkiye'nin gündemindeki fon skandalında 163 milyon lira yatırıp 2,2 milyar lira kazanan AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine göreve Hülya Terzioğlu’nun ilk mesajı dikkat çekti.

Sayan Kaya'dan boşalan AKP'deki Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Terzioğlu, bu makamın mesuliyetinin 'şerefine' denk olduğunu belirtti.

İsim vermese de Sayan Kaya'ya gönderme yaptığı konuşulan AKP'nin yeni Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, göreve atanması ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle teşekkür etti.

O SÖZLER, FATMA BETÜL SAYAN KAYA'YA MI?

Terzioğlu'nun mesajı şöyle:

"Ak Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı için şahsımı görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Mesuliyeti izzetine denk bu vazifede Allah’ın rızasını gözeterek aziz milletimize hizmet etmeyi Rabbimden diliyorum."