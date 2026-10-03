'Fon' vurgununa ilginç protesto: TKH, AKP’ye 'temizlik' kargosu gönderdi

Sermaye piyasalarında açığa çıkan ve yüzbinlerce yatırımcıyı mağdur eden 'fon' vurgunu üzerine İstanbul Kadıköy'de Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul İl Örgütü tarafından bir protesto düzenlendi.

Kadıköy Rıhtım'daki PTT binası önünde toplanan TKH üyelerinin protestosu sırasında sık sık "Bu memleket bizim, foncuya, hırsıza bırakmayız", "Yalancı, talancı, halk düşmanı AKP", "Yağma yok, sosyalizm var" sloganları atıldı.

Eylemde konuşan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek "Bugün gördüklerimiz, AKP'nin 25 yıllık özetidir. Bir tarafta fon vurgunu, diğer tarafta son 1 hafta içerisinde en az 5 madencinin iş cinayetlerine kurban gitmesi var elimizde. Bir yandan yasakları görüyoruz, en az bin tane site ve sosyal medya hesabı bir hafta içinde yasaklandı, diğer taraftan "adalet timsali" pozlar kesenleri. AKP üç Y ile mücadele edeceğini iddia etmişti: yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. İşte 25 yılın sonunda tablo ortada, yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk AKP'nin kurduğu rejimin adı olmuştur" dedi. Tekerek "AKP'nin kurduğu düzen yasaklarla, yolsuzlukla, yoksullukla bizlerin sesini kısmak istiyor. Ama yağma yok, umutsuzluk yok. Parti de, sosyalizm de, umut da burada, bizim örgütlü mücadelemizdedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Aysel Tekerek'in konuşmasının ardından İstanbul İl Örgütü adına basın açıklaması okundu. Basın açıklamasında "Türkiye en büyük 'ekonomik' skandallarından birini yaşıyor. Aylardır, adım adım geliyorum diyen 'fon krizi' arkasında milyarlarca dolarlık bir enkaz bırakmış durumda. Yasal bir kumarhane gibi çalışan finansal sistem, "kasa her zaman kazanır" mantığı ile iktidarın nimetlerinden yararlananların cebine milyarlarca doları aktarmış durumda" denildi.

Türkiye'nin önünde artık iki yol belirdiğine dikkat çekilen açıklamada "Birinci yol, onlarca yıldır yaşadığımız bu kara düzendir. Kara düzenin ucu, uçuruma çıkmaktadır. İkinci yol ise emekçi halkın Türkiyesi'ne çıkmaktadır. Böyle bir ülkede adına borsa denilen yasal kumarhaneye de, türlü türlü finansal soygunculuğa da yer yoktur. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi olarak çağrımızdır; bugün milyarlarca lirayı hesabına geçirenlerin "basit" bir şekilde parayı iade etmesi yetmez. Bu sistematik soygun düzenini kuranlar derhal istifa etmeli, servetlerine servet katanların mallarına el konulmalıdır!" ifadeleri kullanıldı.

TEMİZLİK MALZEMELİ KOLİ GÖNDERDİLER

Açıklamanın ardından parti adına söz alan TKH Merkez Komite üyesi Ahmet Tarık Yenil, AKP'nin "arınma" çağrısını eleştirdi. "Aklayamazsınız" yazılı "temizlik malzemeli" koliyi hazırlayan partililerin çağrısını yineleyen Ahmet Tarık Yenil şunları söyledi:

"Zamanında iktidar karşıtı olanlar, şimdi iktidarın yalakası olanlar, Persil, Tursil diye AKP'ye sesleniyordu. Şimdi biz bugün buraya çeşitli temizleyiciler getirdik. Arkadaşlar sağolsunlar, çamaşır suyundan her türlü temizlik malzemesi burada var. Şimdi biz bunu AKP'nin, kara partinin genel merkezine göndereceğiz. Diyeceğiz ki; siz bunları deneyin, acaba sizi bunlar aklayacak mı? Sizi hiçbir şey aklayamaz!"

Konuşmaların ardından üzerinde "aklayamazsınız" yazan koli AKP Genel Merkezi'ne gönderilirken, partililer mücadeleyi sözü vererek basın açıklamasını sona erdirdi.