'Fon' vurgununda çarpıcı gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya 2 milyar lirayı iade mi etti?

Sermaye piyasasında 500 bine yakın yatırımcıyı doğrudan etkilediği belirtilen 'fon' vurgunuyla ilgili kritik bir iddia ortaya atıldı.

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi.

ekonomim.com'un aktardığına göre söz konusu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba aktarıldı.

Bakanlık yetkililerinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SPK Kanunu'na göre, hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için elde ettiği menfaatin iki katını geri ödemeleri gerekiyor.

"İADE EDİNCE MUAF MI OLACAK?"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Gökhan Günaydın, "2 milyar lirayı Hazine'ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayretine girmişler. Oysa ödenmesi gereken haksız ediniminin 2 katı yani 4.4 milyar lira. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye iade edince tüm soruşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz?" dedi.