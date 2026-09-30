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'Fon' vurgununda yeni gelişme: Eski SPK Başkanı ifadeye çağrıldı

'Fon' vurgununda yeni gelişme: Eski SPK Başkanı ifadeye çağrıldı

30.09.2026 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Fon' vurgununda yeni gelişme: Eski SPK Başkanı ifadeye çağrıldı

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 'fon' vurgunuyla ilgili soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

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İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle SPK Başkanı olarak atanmış ve 4 yıllık görev süresinin dolduğu 18 Nisan 2026 tarihine kadar bu makamda kalmıştı.

8 Mayıs'ta ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı olarak atanan Gönül halen bu görevini sürdürüyor.

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