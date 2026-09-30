'Fon' vurgununda yeni gelişme: Eski SPK Başkanı ifadeye çağrıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) eski başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle SPK Başkanı olarak atanmış ve 4 yıllık görev süresinin dolduğu 18 Nisan 2026 tarihine kadar bu makamda kalmıştı.

8 Mayıs'ta ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı olarak atanan Gönül halen bu görevini sürdürüyor.