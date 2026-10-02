Fon, zam, adalet, milli irade... Ekrem İmamoğlu’ndan iktidara 'vurgun' çıkışı: 'Bu halk size sandık vurgunu yapacak'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu; fon krizi, belediyelere yönelik operasyonlar, ekonomi yönetimi ve yargı kararları üzerinden iktidarı eleştirdi.

İmamoğlu, “Türkiye’nin yakıcı gündemi ile ilgili bazı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin gündemi ‘vurgunlar’. AK Parti hükümeti ve saray zihniyeti tamamen çökmüştür” ifadelerini kullandı.

“20 MİLYAR DOLAR BEDELLE SOYANLAR HESAP VERMEKTEN KAÇMA YOLUNA GİRMİŞTİR”

Fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, 20 milyar dolarlık kayıp olduğu iddiasını gündeme getirerek şunları söyledi:

“Asrın soygunu ‘fon vurgunu’ ile milletimizi göz göre göre 20 milyar dolar bedelle soyanlar hesap vermekten kaçma ve milleti oyalama yoluna girmiştir.”

“BUNUN ADI MİLLİ İRADE VURGUNUDUR”

Belediyelere yönelik operasyonlara da tepki gösteren İmamoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yargının ve devletin bütün kurumlarını kullanarak, Adalar ve Üsküdar’dan sonra, Eyüpsultan Belediye Başkanı’nın da göz altına alınmasıyla devam eden belediyelere çökme operasyonunun herkes farkındadır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarına yapılan hukuksuz şafak operasyonlarının ne olduğu apaçık ortadadır. Bunun adı ‘milli irade vurgunudur.’”

“BUNUN ADI ZAM VURGUNUDUR”

Ekonomi yönetimini de hedef alan İmamoğlu, enflasyon, işsizlik, gıda ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi:

“Bu hükümetin ve beceriksiz ekonomi yönetiminin düşüremediği enflasyondan işsizliğe, durdurmadığı gıda fiyatlarından mazot ve benzin zamlarına kadar milleti açlığa, sefalete ve işsizliğe sürükleyenler sebep oldukları ağır yükü bu milletin sırtına yüklemeye çalışmaktadır. Bunun adı ‘zam vurgunudur.’”

“ADALET VURGUNUDUR”

İmamoğlu, T24’e yönelik karar ile tutuklamaları da eleştirerek şunları kaydetti:

“Kriz ve kaostan başka bir şey üretemeyen iktidar, ‘T24’ örneğinde olduğu gibi korktukları bağımsız kuruluşlara engel olmaya, ‘bir bakan istifa edecek’ dedi diye insanları tutuklamaya, ‘casusluk’, ‘makam arabası’, ‘ahmak davası’ gibi absürt davalarla asrın hukuksuzluğunu işlemeye devam etmektedir. ‘Adalet vurgunudur.’”

“BU HALK SİZE ‘SANDIK VURGUNU’ YAPACAK”

İmamoğlu, açıklamasının sonunda iktidara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Vurguncular, yasakladığınız sesim hala kulaklarınızda çınlıyor biliyorum. Kulaklarınızı iyi açın da dinleyin. Bu yöntemlerle kazançlı çıktığınızı sanıyorsunuz. Kendinizi ev sahibi, milleti kiracı zannediyorsunuz. Haberiniz olsun: Bu halk size ‘sandık vurgunu’ yapacak. Milletimiz sizden hesap soracak ve hakkını alacak. Az kaldı.”