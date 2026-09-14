‘Fotoşop’lu kapak tepki çekmişti: İletişim Yayınları’nın, '78’liler' kitabının kapağını değiştireceği ortaya çıktı

İletişim Yayınlarının Tanıl Bora imzasıyla yayımlamaya hazırlandığı Devrimciler: ’78’liler: Bir Kuşak Biyografisi kitabının tartışma yaratan kapağını değiştirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Araştırmacı-tarihçi Rıfat Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kapak değişikliğini duyurdu. Bali, kitabın dağıtımını yapacak şirket tarafından gönderilen ve kapağın değiştirileceğini bildiren e-postayı da paylaştı.

Bali şunları yazdı:

"İletişim Yayınları'ndan yakında dağıtılacak olan Tanıl Bora'nın 78'liler kitabının kapağında yapılan oynama nedeniyle ortaya çıkan tepki kapağın değiştirilmesine yol açtı... Yapılması gereken de bu idi... Dağıtım şirketinden gelen eposta şöyle:

'Aşağıda künyesini paylaştığımız, İletişim Yayınlarından 18 Eylül 2026 tarihinde satışa çıkması planlanan Devrimciler - 78'liler Bir Kuşak Biyografisi - Tanıl Bora kitabının kapağında değişiklik yapılacaktır. Bu sebeple sistemlerinizde bulunan kitaba ait kapa görselini şimdiden kaldırmanızı rica ederiz."

FOTOĞRAFTAKİ MÜDAHALE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kitabın kapağında kullanılan fotoğrafın orijinali, 1979 yılında Giresun’da düzenlenen 1 Mayıs Mitingi’nde çekilmişti. Fotoğrafta “Devrimci Yol” imzalı bir pankart ile Mahir Çayan’ın fotoğrafını taşıyan eylemciler yer alıyordu.

Kitabın kapağında kullanılan versiyonda ise fotoğrafa dijital müdahalede bulunulduğu ve pankarttaki “Devrimci Yol” ifadesinin yerine “Devrimci Müca…” ifadesinin yerleştirildiği görülmüştü. Bu değişiklik sosyal medyada tepki çekmişti.

YAYINEVİNDEN 'İZİN' AÇIKLAMASI

İletişim Yayınları daha Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada fotoğrafa müdahale edildiğini doğrulamış ve görselin Ziya Gül-Erdem Gül arşivinden alındığını belirtmişti.

Yayınevi, görselin “eser sahibinin izniyle kitabın kapsamına uyarlandığını” açıklamıştı. Kitabın 1978 kuşağını farklı örgütleri de dikkate alarak ele alması nedeniyle bu kullanımın tercih edildiği belirtilmişti.

Yayınevinin internet sitesindeki kitap künyesinde de kapak görselinin Ziya Gül-Erdem Gül arşivinden alındığı ve görselin “eser sahibinin izniyle kitabın kapsamına uyarlandığı” bilgisi yer almıştı.

YENİ KAPAK HENÜZ AÇIKLANMADI

18 Eylül 2026’da yayımlanması planlanan kitabın yeni kapak görseli ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.