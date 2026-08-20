Furkan cemaatine yönelik operasyonda müşteki Furkan Nesli Dergisi'ne götürüldüğünü söylemişti: Cemaatin propaganda dergisine 2. baskın

Furkan cemaatine yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Adana merkezi 6 ilde yapılan operasyonla cemaatin elebaşısı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'la beraber cemaatin avukatı dahil 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

15.4 MİLYON TL SERMAYEYE EL KONDU

Operasyon kapsamında 4'ünün toplam sermayesi 11.5 milyon TL olan 5 şirkete kayyım atanırken, cemaatin internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu ifade edilen şüpheli Muhammet Yasin Birer’in evinde yapılan aramada da dövizler de dahil olmak üzere toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarında nakit para ele getirilmişti.

PROPAGANDA DERGİSİNE DE BASKIN DÜZENLENDİ

Soruşturma sürerken, cemaatin propaganda yayını olan Furkan Nesli Dergisi'nin Adana Seyhan'daki merkezine bugün 2. kez baskın düzenlenerek arama yapıldığı öğrenildi. Dergi binasında dün de arama yapılmıştı.

MÜŞTEKİNİN KAÇIRILDIĞI BİNA

Cemaat tarafından alı konularak işkence gördüğünü ve zorla toplam 6-7 milyon dolarlık 30 farklı senete imza attığını ileri süren dosyanın müştekisi iş insanı Koray Sarısaçlı; savcılık ifadesinde serbest bırakılmasının ardından cemaat üyelerince evinden alınıp, söz konusu dergi binasına getirildiğini belirtmişti. Sarısaçlı, burada cemaate ait bir YouTube kanalında zorla canlı yayına çıkartıldığını, Alparslan Kuytul tarafından verildiğini ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda, "kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını" söylemek zorunda bırakıldığını söylemişti.