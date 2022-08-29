AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok: Oy farkı yüzde 3'ün altında!

ORC Araştırma, 24 Ağustos'ta Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı. 51 ilde toplam 5310 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 27.3'ü AKP, yüzde 25.1'i CHP, yüzde 21.1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.