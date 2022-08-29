AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok: Oy farkı yüzde 3'ün altında!
ORC Araştırma'nın Ağustos 2022 Siyasi Eğilimler Araştırması yayımlandı.
Türkiye genelinde oy oranı yüzde 27.3'e düşen AKP, İstanbul ve Ankara'da da kan kaybetmeye devam ediyor.
İstanbul'da 2018 seçimlerinde yüzde 42.7 oy alan AKP'nin son anket sonuçlarına göre oy oranı yüzde 30.2 seviyesine geriledi.
2018'de Ankara'da yüzde 40.4 oy oranı olan AKP son çalışmada yüzde 30.1 seviyesine geriledi.
ORC Araştırma, 24 Ağustos'ta Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı. 51 ilde toplam 5310 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 27.3'ü AKP, yüzde 25.1'i CHP, yüzde 21.1'i ise İYİ Parti yanıtını verdi.
AKP İSTANBUL'DA ERİDİ
ORC Araştırma'nın bugün yayımlanan il bazlı çalışmasındaki İstanbul sonuçları ise AKP ve MHP'nin oy oranlarındaki ciddi düşüşü gözler önüne serdi.
Buna göre; 2018 seçimlerinde yüzde 42.7 oy alan AKP'nin oy oranı yüzde 30.2 seviyesine gerilerken, MHP'nin 8.3 seviyesindeki oy oranı 4.3'e geriledi.
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