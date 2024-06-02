Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Öte yandan, İzmir, İstanbul ve Ankara ile birlikte Gaziantep, Eskişehir, Ereğli, Fethiye, Adana, Yalova, Uşak, Muğla, Mersin, Sivas, Denizli, Ayvalık, Datça, Van, Aydın ve Antalya’da düzenlenen mitingte ortak basın metni okundu.