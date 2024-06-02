Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var
Sokak hayvanlarına yönelik 'uyutma' tartışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanında tepkiler sürüyor.
Bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan hayvan severler, Gündoğdu Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleşti.
Hayvan severlerin ellerindeki pankarttaki yazılar dikkat çekti.
Öte yandan, İzmir, İstanbul ve Ankara ile birlikte Gaziantep, Eskişehir, Ereğli, Fethiye, Adana, Yalova, Uşak, Muğla, Mersin, Sivas, Denizli, Ayvalık, Datça, Van, Aydın ve Antalya’da düzenlenen mitingte ortak basın metni okundu.
Fotoğraflar: Berkcan Zengin
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?