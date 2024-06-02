Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Sokak hayvanlarına yönelik 'uyutma' tartışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanında tepkiler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2024 Pazar, 18:03
Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan hayvan severler, Gündoğdu Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleşti.

Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Hayvan severlerin ellerindeki pankarttaki yazılar dikkat çekti. 

Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Öte yandan, İzmir, İstanbul ve Ankara ile birlikte Gaziantep, Eskişehir, Ereğli, Fethiye, Adana, Yalova, Uşak, Muğla, Mersin, Sivas, Denizli, Ayvalık, Datça, Van, Aydın ve Antalya’da düzenlenen mitingte ortak basın metni okundu.

Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var
Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var
Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var
Hayvan severler dört bir yanda toplandı: Başımızın üstünde yerleri var

Fotoğraflar: Berkcan Zengin

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